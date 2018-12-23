Erdoğan 'bedelini ödeyecekler' dedi, Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'Bunlar sanatçı müsveddesi, bunun bedelini ödeyecekler' açıklamasının ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar’ın Halk TV’de yaptığı açıklamalar hakkında savcılık tarafından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Akpınar'ın ardından Müjdat Gezen hakkında da soruşturma açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul’unda Akpınar’ı hedef alarak, “İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde. Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin… Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunun bedelini yargıda ödeyecekler” demişti.

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?

Akpınar, Halk TV'de yaptığı konuşmasında Erdoğan’a atıfla “Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı.