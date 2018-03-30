Erdoğan: 'Bazı arkadaşlarımız bizi üzdü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i hedef alarak, 'Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?' açıklamasında bulundu. Yüksek büyüme rakamları ve kurun bir miktar gevşemesinin rüzgarını arkasına alan Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin" demeyi de ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan yüksek büyüme rakamları ve kurdaki gevşemenin rüzgarını arkasına alarak Şimşek'in açıklamalarına "düzeltme" yapıyor.

"Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamızı belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi."

DOLAR AÇIKLAMASI

"Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin."

ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada risklerin ve kriz ihtimalinin arttığına dikkat çekerek "çatıyı hava güneşliyken onarmak gerekir" demişti. Esas olarak da reel sektörün yüksek döviz borçluluğuna yönelik bir tedbiri gündeme getirmişti. Daha önce KOBİ'ler için yapılan "dövizle borçlanmayı sınırlandırma" düzenlemesinin, dövizle borçlanmada payı yüzde 84 olan 2 bin 184 şirketi kapsayarak genişletileceğini, Merkez Bankası'nın bu doğrultuda çalıştığını söylemişti. Erdoğan'ın sözlerinin esas olarak Şimşek'in krize işaret eden açıklamalarını "düzeltme" ihtiyacını gözettiği ama düzenlemeyle ilgili bir tasarrufun olmadığı görülüyor.