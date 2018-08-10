Erdoğan Bayburt'ta konuşuyor: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası 'teşekkür ziyaretleri' kapsamında bulunduğu Bayburt'ta Cuma namazının ardından döviz piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu, 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' dedi. Erdoğan'ın Bayburt mitinginde konuşması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası "teşekkür ziyaretleri" kapsamında bulunduğu Bayburt'ta Cuma namazının ardından döviz piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Ordu'daki sel felaketine de değinen Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de (Ordu'daki sel) atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Bayburt'taki miting konuşmasına başladı. Halka "Yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun, bu bize ekonomik savaş ilan edenlere cevap olacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'DOLAR MOLAR YOLUMUZU KESEMEZ'

"Sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin.

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, Avro'su olan varsa gitsin Türk bankalarında bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır.

Yastık altındaki dövizleri, dolarları varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin. Bayburt'tan öyle bir ses verelim ki dünyanın dört bir tarafından herkes bizi duysun; tüm kurcular, dövizciler cevabı alsın.

Her türlü oyun, baskı, senaryo bize vız gelir. Bir gün sıkıntımız olabilir iki gün sıkıntımız olabilir. Bunların hepsi aşılır.

Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle, ittifakla yıktılar.

Koalisyonlarla, ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek demokrasimizi baltalamaya kalktılar.

Bazen aksaklıkların da öne çıktığı olmadı değil, bu tür arızi durumları hal yoluna koyduk, koyacağız.

Ülkemizin geleceğinden umutluyuz.

Suni, finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz.

Tanktan, uçaktan, kurşundan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak?

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var.

Faiz lobilerine sesleniyorum: Boşuna heveslenmeyin.

İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız.

TBMM'nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse ekonomimizin kur-faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Bu haramzedelere verilecek cevap üretimi, ihracatı, istihdamı artırmak olacaktır.

Alınması gereken ilave tedbirlerle ilgili tüm kurumlarımız çalışıyor.

Kimsenin gözü kur tablosunda, faiz tablosunda olmasın. Herkesin o büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum"