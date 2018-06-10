Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için düzenlediği mitingde CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi hedef aldı. Erdoğan, 'Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Denizli'de partisinin düzenlediği mitingde konuşuyor.

"Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim" diyen Erdoğan, "Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık" dedi.