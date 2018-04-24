Erdoğan: Bay Kemal vakit kaybetme, gel aday oluver

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grubu toplantısında konuşuyor.
AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grubu toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:
- Dün Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan görüntüleri asla tasvip etmiyorum. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu önemli, milli bayramını zehirleme için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutlarına ulaşmıştır
- 15 Temmuz gecesi saat 23.17... Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi enerji bakanımız, eşim, çocuklarım vardı. Orada bir terbiyesiz vardı, sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun?
- Sen 23.17'de genel başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki on binleri kandıramazsın. 16 saat süren operasyonu bizzat havalimanından yönettik. Bay Kemal, sen neredeydin?
- 15 tane adamını gönderdin sözde İyi Parti'ye. Peki, senin bu adamların sözde İyi Parti'ye gitmeyi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. Sözde İyi Parti'den üç kişi var orada, diğerleri nerede, CHP sıralarında...
- Bu zat geçtiğimiz günlerde yine mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftira attı. Ya bu ne edep dışı bir yaklaşım. Osmanlı'yı, kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyası milletimizden ne kadar uzak olduğu ortaya çıktı.
- Bay Kemal hiç vakit kaybetme, gel aday oluver... Bir genel başkana da yakışır aday olmak ya... Milletimin sana itibarını da görelim.
- OHAL'de fabrikalar greve giderdi. Şu anda grev var mı? Böyle bir şey olduğu an müdahalemizi yapıyoruz...
- Bizim önümüzde bir buçuk yıl vardı. Uzun istişareler sonucunda bu bir buçuk yıllık süreden feragat ederek, içine düştüğümüz erken seçim tartışmalarından Türkiye'yi kurtarmaya karar verdik. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik.
- AKP ile MHP'nin ittifakı meşru bir zeminde 81 milyonun gözü önünde yapılmıştır.
- Geçmişteki Güneş Otel olayındakileri milletimiz nasıl cezalandırmışsa, bunların başına gelecek olan da odur.
- Karşımızdakiler karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti, hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor.