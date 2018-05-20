Erdoğan, başdanışmanını arayıp sert sözlerle fırçaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından İlnur Çevik, 'Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir' demiş, bu açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yalanlanmıştı. İddiaya göre Erdoğan Çevik'i bizzat arayarak sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından İlnur Çevik, "seçimden sonra yeni çözüm süreci olabilir" sözleri nedeniyle Erdoğan'dan sert bir fırça yedi.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yandaş TV kanalına çıktı; 'Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir' dedi. Başına gelmeyen iş kalmamış meğer! Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş. Bu köşeye yazabileceğim kadarıyla, "Sen ne diyorsun kardeşim. Nereden çıkarıyorsun" demiş. Çevik de, yediği telefon fırçasından sonra etrafına epeyce bir ağlamış!" iddiasında bulundu.