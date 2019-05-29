Erdoğan İş Bankası'na da atama yapar mı?

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine 'Yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu' diye tepki gösteren Erdoğan, üç kamu bankasının yönetimine parti kurucularını ve yöneticilerini atadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devrini sağlamak için konuyu Meclis’e getireceklerini, hisselerinin yasal bir düzenlemeyle Hazine'ye devredileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu" diye konuşmuştu.

CHP'nin İş Bankası hisselerine tepki gösteren Erdoğan, buna karşın tüm kamu bankalarına kendi parti yöneticilerini atadı.

Geçtiğimiz günlerde KAP'a yapılan açıklamada üç kamu bankasının genel kurullarının üst yönetimde değişiklikler gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'KAP' yapılan açıklamaya göre; Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdülkadir Aksu, Halkbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Mevlüt Uysal, Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Eski Bakan Faruk Çelik getirildi.