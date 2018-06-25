Erdoğan balkon konuşması için Ankara'ya gidiyor

İstanbul'daki Huber Köşkü'nde kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya doğru yola çıktı.
AKP Genel Merkezinde Başbakan Binali Yıldırım'ın bir konuşma yapması bekleniyor.
Daha önce balkon konuşmasını yarına ertelediği açıklanan Erdoğan'ın, Ankara'da AKP Genel Merkezinde Binali Yıldırım'ın ardından bir konuşma yapacağı kaydediliyor.
Öte yandan Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde yaptığı konuşma sırasında 8 yaşında bir çocuğun ayağının köşkün önündeki bir kapana sıkıştığı, yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Erdoğan'ın hastanede çocuğu ziyaret ettikten sonra Ankara'ya hareket ettiği bildirildi.