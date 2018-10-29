Erdoğan bakanları değiştirecek, bakanlık sayısı artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran sonrası atadığı bakanlarda değişiklik yapacağı, bakanlık sayısını yeniden arttıracağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atadığı bakanlarda değişiklik yapacağı, bakanlık sayısını da arttıracağı ileri sürüldü.

Erdoğan'ın "artık her şey çok hızlı işleyecek" dediği sistemin aksadığı, "verimlilik sorunları yaşandığı" belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Ankara kulislerinde, karar alma mekanizmalarında sıkıntı yaşanan bakanlıkların yeniden bölüneceği konuşuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ayrılacağı konuşulurken Ticaret ve Gümrük’ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da bölünebileceği belirtiliyor.

Hem bakanlıkların yapısında, hem de bakanlarda revizyona gidilebileceğini iddia edenler, bakanlık sayısının 16’dan 19’a çıkarılabileceğini, bazı bakanların değiştirileceğini, bunun da ocak ayında veya yerel seçimlerden sonra yapılacağını dile getiriyorlar.