Erdoğan bakanlar ve vekilleri Birinci Meclis binasında topladı: Duyguluyum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri Ulus’taki Birinci Meclis binasında topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bayram camisindeki namazın ardından bakanları ve vekilleri Ulus'taki birinci Meclis binasında topladı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İlk toplantıyı yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyum. Zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize.

Değerlerimiz açısından kutsallarımız açısından çok şeyler hatırlatıyor.

Kurtuluş savaşımızın başkomutanı devletimizin kurucu Gazi Mustafa kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

15 Temmuz geldi çattı. 81 ilde anma törenlerimizi Ankara başta olmak üzere İstanbul'la devam ettirecek ve ikinci yılı da unutulmaz hale getireceğiz. 1. Meclis Gazi bir Meclis'ti. Şu andaki Meclis'imiz de gazilikle şereflendirilmiştir. İlk Meclis'ten bugüne kadarki tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazidir. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu töreni işte bu tarihi sürekliliğin bir devamı olarak görüyoruz. O yüzden bu duygusallığımı hoş görün.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlılığı ile buradayız. Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Bunun amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Yargımız adaletin tecellisi için çalışacak. Buna inanıyorum. Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Böylece ülke ve millet olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Hepimiz çok çalışacağız. 16 yılda Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Bu dönemde 2 kat daha büyümekte kararlıyız.