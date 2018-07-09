Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu bugün saat 21.00'de açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak başkanlığa geçiş töreninin ardından saat 21.00’de 16 kişiden oluşan ilk bakanlarını açıklayacak.

Erdoğan’ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve Beştepe’de kurulan 9 kurulun başına getirilecek isimleri de açıklaması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, her kurulda 8 kişi olmasının planlandığı öğrenilirken bazı kurullarda sayının 10’a çıkabileceği de kaydediliyor. İlk yurtdışı ziyaretini yeni bakanlarıyla yarın Kuzey Kıbrıs'a ve Azerbaycan’a yapacak olan Erdoğan, çarşamba ve perşembe günü ise NATO Zirvesi için Brüksel’de olacak. Erdoğan, cuma günü Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra yeni kabineyle Anıtkabir’e gidecek. İlk kabine toplantısı aynı gün Beştepe’de yapılacak.