Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: İşbirliği için olumlu noktadayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yerel seçimdeki işbirliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Saray’da gerçekleştirdiği yerel seçim görüşmesi sone erdi.

‘İŞBİRLİĞİ İÇİN OLUMLU NOKTADAYIZ’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki işbirliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız" dedi. Çelik, yerel seçimlerde işbirliği için “belli bir modelin” olduğunu ancak her konunun netleşmediğini söyledi.

Çelik, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz" diye konuştu.

TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

AKP ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak konusunda Çelik, "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek" ifadesini kullandı.

Andımız ve af tartışması sonrası rafa kaldırılan AKP-MHP ittifakı için taraflar bugün yeniden bir araya gelmişti.