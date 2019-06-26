‘Erdoğan, Babacan’a ‘ne yapacaksanız burada yapın’ dedi’

Ali Babacan’ın AKP’den ayrılma gerekçelerini bir dosyayla Erdoğan’a ilettiği belirtilirken, Erdoğan’ın Babacan’a ‘ne yapacaksanız burada yapın’ dediği ileri sürüldü.

AKP’de seçim sonrası iç hesaplaşma gündemi kızışırken, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız verdiği belirtiliyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, AKP’li kaynaklar Babacan'ın 23 Haziran'dan birkaç gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Buna göre ziyarette Ali Babacan doğrudan partiden "istifa" kararını değil, partinin Kurucular Kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini iletti, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile Erdoğan'a hem yazılı hem de sözlü aktardı. Erdoğan ise, seçim sonrası partisinin yetkili kurulları ve yöneticileri ile yaptığı toplantılarda, görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

‘BABACAN YENİ BİR PARTİNİN KURULMASINDAN SÖZ ETMEDİ’

Haberde AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmenin Ali Babacan'ın talebi üzerine gerçekleştiği ve uzun sürdüğü belirtilerek görüşmeye dair şu ayrıntılara yer verildi:

- Babacan, kendisinin AKP içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar, “partinin yıllar içinde halktan kopuş nedenlerini” de içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan'a iletti. Ancak Babacan, Erdoğan'a Kurucular Kurulu'ndan ayrılma isteğini iletirken, yeni bir partinin kurulmasından söz etmedi.

‘EĞER BİR ŞEY YAPACAKSANIZ BURADA YAPIN’

- Erdoğan, Babacan'ı dinledikten sonra, "Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis'te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun" görüşünü iletti.

- Babacan'ın bu sözler üzerine yorum yapmadı ancak AKP'den ayrılma kararlılığını vurguladı.

DAVUTOĞLU TOPLANTILARINI SÜRDÜRECEK

Öte yandan AKP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı söylenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da yurt gezilerini sürdüreceği belirtiliyor. Daha önce Ankara ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu birçok yerde konferanslar veren Davutoğlu'nun, 30 Haziran'da Elazığ'a giderek toplantılarını sürdüreceği bildirildi. Davutoğlu'nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test ettikten sonra parti kurup kurmama konusundaki tavrını netleştirmesi bekleniyor.