'Erdoğan aynı hatayı yapmayacak, Gül ve Davutoğlu'yla görüşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti kurma çalışmaları yapan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile görüşebileceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti tartışmaları sürerken dün Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşme dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın Babacan'ın partisinde yer alacağı ileri sürülen Şimşek'e danışmanlık teklif ettiği öne sürülürken, ilginç bir iddia daha gündeme geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Demirel yıllar sonra 'En büyük siyasi hatam, DP’nin kuruluşunu önlememekti' demişti. Çünkü AP o tarihten sonra tek başına iktidar olamadı. Biraz geç kalınsa da Erdoğan, Demirel’in düştüğü hataya düşmemek istiyor" derken, "Babacan ve Şimşek’ten sonra sırada sürpriz görüşmeler olduğu söyleniyor. Merak ettim, acaba Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile de görüşecek mi? Ramazanda o yönde bir duyum gelmişti kulağıma..." iddiasında bulundu.