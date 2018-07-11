Erdoğan, Aydın Doğan'ı arayıp 'hemen kov' dedi

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, yazdığı bir yazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Doğan'ı arayarak kovulmasını istediğini açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz, bir yazısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin kovulması için Aydın Doğan'ı aradığını açıkladı.

Yılmaz, Hürriyet'in satılmasını "sürpriz" olarak nitelerken, "Türkiye burjuvazisi Aydın Doğan’ı basın özgürlüğü meselesinde yalnız bıraktı" gibi tuhaf bir ifadeyle Doğan güzellemesi yaptı.

Yılmaz'ın T24'ten Hazal Özvarış'a yaptığı açıklamalar şöyle:

- Doğan Medya’nın satışı size sürpriz oldu mu?

Sürpriz oldu.

- Daha önce konuşmamış mıydınız?

Aydın Doğan üzerinde bir baskı olduğunu, bazı yazarların yazılarından, gazetenin bazı haberlerinden iktidarın haz etmediğini biliyoruz. Ama Aydın Doğan’ın ve kızlarının medya işinden çıkmak gibi verilmiş peşin bir kararları olmadığını şahsen biliyorum. Onun için bu herkes gibi benim için de sürprizdi.

Sizce neden satıldı Doğan Medya, “Biliyoruz” dediğiniz siyasi baskılar mı sebep?

Evet, Doğan Medya’nın satılmasının nedeni siyasi baskılardır. Aydın Doğan bugünkü koşullar altında bu işi daha fazla sürdürmesinin giderek zorlaşmakta olduğunu gördü, yalnız bırakıldı.

Kim tarafından?

Türkiye burjuvazisi Aydın Doğan’ı basın özgürlüğü meselesinde yalnız bıraktı. İlk vergi cezaları getirildiğinde, ki vergi cezalarının getirilmesinin sebebi Almanya’daki Deniz Feneri skandalının Türkiye’ye uzanmasıyla ilgili haberlerdi, Türkiye’nin büyük burjuvazisi Aydın Doğan’ın arkasında durmadı.

Ne yapabilirlerdi?

Her şeyi yapabilirlerdi. Koç Holding’in de, Sabancı’nın da normal olarak Aydın Doğan’ın ceza aldığı konuda hepsinin işlemleri vardı. Bu tür silahları kullanmanın ekonomik açıdan geri tepebileceğini hükümete hissettirmeleri bile tabloyu değiştirebilirdi. Gidip miting yapsalardı demiyorum ama en azından TÜSİAD ya da iş aleminin beş – altı büyük ismi bu konuda hükümet nezdinde bir girişimde bulunabilirdi, bunu yapmaktan kaçındılar.

***

ERDOĞAN ARAYIP 'KOV' DEDİ

Kimse uyarıda bulunmadı veya sizin işten çıkarılmanız için baskı yapılmadı mı?

Yazı işlerinin uyarısıyla bazı düzeltmeler yaptığım olmuştur, hiç kuşkusuz. “Bu ifade çok ağır, bunu yumuşat” diye yayın veya yazı işleri müdürünün uyarısıyla düzelttiklerim olmuştur. Onun dışında ben bildiğimi yazdım ta ki 7 Eylül’e kadar. O tarihte de 30 Ağustos resepsiyonundaki Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örtmesiyle ilgili tartışmalar üzerine bir yazı yazdım. O yazı üzerine Aydın Doğan’ı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Ve ben onun öfkesini yatıştırmak için yazılara ara vermiş oldum. Ama bir daha da başlayamadım.

Erdoğan arayıp Doğan’a ne dedi, biliyor musunuz?

Kuran-ı Kerim’in okunmasına karşıymışım gibi şeyler.

Ve işten çıkarılmanız mı talep edilmiş?

Evet.

Hemen mi?

Herhalde hemen. O kadarını bilmiyorum, sormadım da doğrusu. Çünkü Aydın Doğan bu nedenle çok üzgündü, ben de “Üzülmeyin, boş verin. Bir süre bir şey yazmayım” dedim, öyle kaldı.

Size ‘yaz’ diyen olmadı mı?

Olmadı, ben bir iki sefer “Başlayım mı” dediğimde de yayın müdürü Fikret Bila “Şimdi değil” dedi ve öyle kaldı.