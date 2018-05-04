Erdoğan Avrupa'daki miting yasağını Bosna formülüyle aşacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin uyguladığı seçim mitingi yasağını Bosna formülüyle aşmayı hedefliyor. Erdoğan, Avrupa ülkelerinde yaşayan seçmenlerle Bosna'da buluşacak.

Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin seçim mitingi yasağını Bosna formülüyle aşacaklarını söyledi.

Erdoğan, Avrupa'nın seçim kampanyası yasaklarıyla ilgili olarak "Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde, 7 Haziran’da da, Kasım’da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa’da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz" dedi.

Erdoğan yasağı aşmak için buldukları formülü şöyle açıkladı:

"Avrupa’da bazı ülkelerin 'Kampanya için salon veririz, vermeyiz' tartışması yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. O toplantıya inşallah ben de gideceğim. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet."

BOSNA 'FETÖ' KONUSUNDA UYARILMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım geçen ay Bosna'da temaslarda bulunmuş, bu ülkeyi "FETÖ" konusunda uyarmıştı.

"FETÖ"nün Bosna Hersek'te faaliyetleri olduğunu hatırlatan YIdırım, "Belki şu anda size bir şey yapmıyor olabilirler. Bu büyük bir yanılgıdır, tarihi bir hatadır çünkü bunlar şartları kollarlar. Sessiz, derinden bütün damarlarınıza nüfuz ederler. Fark ettiğinizde de geç kalmış olursunuz. Onun için biz dost olarak şunu hep söyledik: Bu 'FETÖ'nün faaliyetlerine asla ve asla müsamaha göstermeyin. Bunlar sadece Türkiye'ye zarar vermediler. Günün birinde sizin ülkenize de zarar verir" demişti.

Geçen yıl da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, "FETÖ"ye bağlı okulların geleceğinin olmadığını ve olmayacağını belirterek, "Doğru adreslerle eğitime devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.