Erdoğan atamaları yaptı: Orgeneral yerine korgeneral

YAŞ kararlarının ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu.
Korgeneral Sinan Yayla ise 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.