Erdoğan: Asla göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle yaptığı buluşmada 'Meslektaşınız olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutturulmasına nasıl göz yummadıysak, Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

"Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Bizim öncelikle güvenliğimizi, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya gereksinimimiz var. Libya'daki krizi, Sudan'daki çatışmaları, Filistinli kardeşlerimizin çilesini anlıyoruz. Bir veba gibi yayılan Neonazi'ye göz yummuyoruz" diyen Erdoğan, "Pazartesi günü Muhammed Mursi'nin vefatıyla demokrasi ölümüne sessiz kalmıyoruz. Meslektaşınız olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutturulmasına nasıl göz yummadıysak, Mursi'nin ölümüne de göz yummayacağız" ifadesini kullandı.

Gazeteciliğe ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gazetecilik, hakikat arayışıdır. Her gazeteci bir arayış içindedir. Yalan ve manipülatif haberlere yer vermek, bireyin doğru haber alma hakkına da engeldir. İnandırıcılığını kaybetmiş bir medya anlayışının güven erozyonuna uğratır ve meslek grubuna bir yüktür. Halk adına siyasetçileri denetlemesine asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz" dedi.