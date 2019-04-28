Erdoğan, asker cenazesindeki saldırıda Kılıçdaroğlu'nu suçladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ekonomide Gezi olaylarına kadar tarihi başarılara imza attığımız bir dönem yaşadık. Son 6 yılda maruz kaldığımız saldırılar ekonomimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı aynı zamanda ekonomimiz de sabote edilmeye çalışıldı. Ülkemize dayatılan kur faiz enflasyon şer üçgenine karşı nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük.

''SİLAHLI VE DİPLOMATİK TERÖRE NASIL TESLİM OLMADIYSAK...''

Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır.

''ÖNÜMÜZDE SEÇİM GERİLİMİ YAŞAMAYACAĞIMIZ 4 YILI AŞKIN BİR SÜRE BULUNUYOR''

Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Bu ülkede yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar.

''YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ''

Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok. Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki, buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür.

''CHP YÖNETİMİ BAŞKADIR, CHP'YE OY VEREN VATANDAŞLARIMIZ BAŞKADIR''

CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇUBUK'TAKİ SALDIRI

Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Çubuk'taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Ardahan'daki yolculukta teröristlerin saldırısına uğramışsın onlarla eş duruma getireceksin. Kol kola gezdiklerin sana saldırdı başkası saldırmadı.

''YERLİ VE MİLLİ OLAN HER ŞEYE LİNÇ KAMPANYASI OLUNCA KİMSE CHP'NİN ELİNE SU DÖKEMEZ''

Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür. Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez.

''EL KİRLENİR DİYE EL SIKMAYAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ VARSA KAYBETTİ''

Elim kirlenir diye el sıkmayan bir belediye başkan adayımız varsa kaybeder ve kaybetti. Siz belediye başkanlarımız el de sıkacaksınız vatandaşlarımızla da kucaklaşacaksınız. Arkadaşlar kimlerle oturuyorsunuz kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye'nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz.

''RAMAZANDAN SONRA BAŞARI SIRASINA GÖRE TÜM İLLERİMİZİ DOLAŞACAĞIM''

Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir. Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım. Bu bir teşekkür ziyaretidir.''