Erdoğan artan fiyatlardan marketleri sorumlu tuttu: Piyasa bu değil

AKP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının Fatma Şahin olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan fiyatlardan marketleri sorumlu tutarak 'bunun adı ticaret değil, tefecilik' dedi.

Gaziantep'te düzenlenen AKP’nin aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Marketlere bakıyoruz. Çarşı pazarda marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra tırmandırılıyor. Bunun adı ticaret değil bunun adı fırsatçılık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir" ifadelerini kullandı.

'BİR GECE ANSIZIN ORALARDAYIZ'

Adana Mutabakatına ilişkin açıklamalarını tekrar eden Erdoğan, “Türkiye'nin burada ne işi var diyorlar. 1998 yılında 'baba Esed' ile Türkiye Adana Mutabakatı anlaşmasını imzaladı. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiş yola devam edilmiştir. Bu daha sonra aynı kararlılıkla hükmünü icra etmektedir” dedi.

Erdoğan, Suriye’de oluşturulması planlanan “güvenli bölgelere” ilişkin şunları söyledi:

İnşallah Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelerle yükü hafifleteceğiz. Fırat'ın doğusunda teröristlerden arındırdığımızda milyonlarca kardeşimiz evlerine dönebilecek. İdlib'de Rusya ile müdahale yapmasaydık yüz binlerce kişi ülkemize gelecekti. Gerektiğinde askeri harekatlardan kaçınmayacağımızı gösterdik. Hala süren diplomatik süreçlerin sonucunu bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız.

'SERBEST PİYASA BU DEĞİL'

Artan fiyatlardan marketleri sorumlu tutan Erdoğan, “serbest piyasa bu değil” diyerek şu sözleri kaydetti:

Dolar düştü mü düştü, borsa yükseldi mi? Bak 100 bini yakaladı. Benim burada bir ricam var. Marketlere bakıyoruz. Çarşı pazarda marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra tırmandırılıyor. Bunun adı ticaret değil bunun adı fırsatçılık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor ama serbest piyasa başka bir şey.

AKP'NİN GAZİANTEP ADAYI YİNE FATMA ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının da yine Fatma Şahin olacağını açıkladı.