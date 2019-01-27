Erdoğan: Antalya'ya üçüncü bir havalimanı için çalışmalara başladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Antalya'da konuşuyor.

Antalya'da yaşanan hortum ve doğal afetle ilgili konuşan Erdoğan, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi.

'ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Erdoğan, Antalya'ya yeni bir havalimanı yapılacağını açıklayarak şunları söyledi:

"Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz."