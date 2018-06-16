Erdoğan Antalya'da konuştu: Köprü ücretleri için 'bayramlık' formül bulunur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Erdoğan'ın yaptığı köprüler bayramda ücretli' sözlerine yanıt verdi: 'Bir dahaki bayramda onları da ücretsiz yapabiliriz.'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen mitingde konuştu. Antalya'ya yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Demirel'in, Özal'ın yaptığı köprüler bayramda ücretsiz, Erdoğan'ın yaptıkları ücretli' eleştirisine yanıt olarak "Biz devlete olan köprüleri bayramda ücretsiz yaptık. Kamu-özel işbirliği ile yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formül bulur, onları da ücretsiz yapabiliriz" dedi.

Son 16 yılda Antalya'ya 38,5 milyar lira yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan "Laf değil, biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor? İcraat, icraat. Bizim midemiz boş laflara yok. Antalya'da üniversite sayısını 5'e yükselttik. Yeni yurtlar inşa ettik. Antalya'ya 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Sağlıkta 19 hastane ile birlikte 54 adet sağlık tesisini Antalya'ya kazandırdık mı? Antalya'ya yapacağımız şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor" dedi. Antalya'nın turizm sektörü açısından önemine değinen Erdoğan, tarıma da önem verdiklerini söyledi.

Batı Antalya Havaalanı'nın yapılacağını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Ulaşımı kolaylaştırmak toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden? Antalya'da projelerimiz hala devam ediyor. Bunların böyle derdi yok. Bunların dertleri yok. Köprülerin fiyatları konuşuyorlar. Devletin köprüleri ile kamu-özel ortaklığı ile yapılan köprülerin farklarını bunlar bilmez. Biz devlete ait olanları bayramda ücretsiz yaptık buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sektörleri le yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formulünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz."