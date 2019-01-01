Erdoğan: Ankara'da 25 adayımızın üçü MHP'den

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da cumhur ittifakının 25 adayının üçünün MHP'den olduğunu söyledi.

AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programda açıklanacak.

Tanıtım toplantısı öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan 25 adayın üçünün cumhur ittifakı gereği MHP'den olduğunu duyurdu.

Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da 25 belediye başkan adayımız cumhur ittifakı gereği MHP'den. Biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi biri değil, beş dönem Kayseri Büyükşehir Belediyesini yönetmiş biri. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... Kadınlara seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz kararlı oldukça bu kale düşer."