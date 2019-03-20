Erdoğan: Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacak

Ankapark (Wonderland Euroasia) açılışında konuşan Erdoğan, isim vermeden CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ı işaret ederek, 'Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz' dedi. Erdoğan, Ankapark'ın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 1 milyon 300 bin kilometrekareye varan büyüklüğüyle Ankapark, Türkiye'nin gururudur. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Bu önemli eserin hayırlı olmasını diliyorum.
- Bizim siyasetimiz kavga değil kardeşlik, aşk siyasetidir. Seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır. Türk milletinin en büyük güç kaynağı dayanışmasıdır. Onca badireye rağmen küllerinden yeniden doğmasıdır. 31 Mart'ta sandıklara koşmanızı bekliyoruz, gitmemezlik yapmayın.
- 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu seçime partiler ittifak halinde girdi. Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Karşımızda dörtlü çete var, Kandil'den yönetiliyor. Bu çeteyle bir mücadele vereceğiz.
- Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır. Ayrıca vergi kaçakçısı bu. Böyle bir adam Ankara'ya belediye başkanı adayı oldu. Gerçekler çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Bu skandal, provokasyon diyerek kapatılmayacak kadar büyüktür. Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır. Ne bu ittifaktan ne de ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez.
31 MART AKŞAMINA KADAR ÜCRETSİZ
Erdoğan, Ankapark'ın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacağını söyledi.