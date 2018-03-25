Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Giresun il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da AKP Giresun il kongresinde konuştu. Erdoğan, "Altı tane sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizlere söylemiştik, Uzun ince bir yoldayız. Durmak yok yola devam dedik. Biz bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Bize bu yakışır. Ak kadrolar, dağ taş demediler, ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Milletimize hizmete devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola baş koyduk. Bunlar için varız.

Afrin harekatı ile yeniden bir diriliş harekatı içine girdik.

Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacağız. Tüm Karadeniz’i kalkındıracağız. Daha neler olacak neler. İnsanlarımızı ayırt etmeyeceğiz. Herkese eşit yaklaşacağız. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. PKK’sı falan bizi bölmeye çalıştı. Ama biz onları açtıkları çukurlara gömdük. Suriye’ye kaçtılar kovaladık. Fırat Kalkanı’nda kovaladık. Afrin’de de kovaladık gördünüz. Teröristlerin inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Onları oraya gömdük mü? Gömdük. 3 bin 700’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz.

Yok paralel devletmiş bilmem ne… Hepsini bozguna uğrattık. Amerika’ya, Pensilvanya’ya kaçtılar. Ama onları Amerika’ya kadar kovalayacağız. Çünkü onlar bu milleti bölmeye, yok etmeye çalıştı. Ama başaramadılar.

16 Nisan halk oylamasın yüzde 62 oy oranı ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ezici bir destek veren Giresunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Giresun 16 Nisan’da kendisine yakışanı yaptı. Türkiye ortalamasından 10 puan fazla orana sahip olan Türkiye’nin geleceği için büyük bir işe imza attı.

Hatırlayın paramızda sıfırlar vardı değil mi?

Tuvalete gittiğimiz zaman kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Hatırlayın, ne günlerdi o günler ya. N’oldu biz geldik dedik bu altı sıfırı bir atın bakalım. Altı tane sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bugünleri gördük mü. Mesele bu, iş bilenin kılıç kuşananındır.

Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. Ama ana muhalefet partisi yüzde 25’lere çakılmasına ve bütün seçimleri kaybetmesine rağmen hala koltuklarına yapışan kişilerle dolu. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar.

Krizler anılan bir ülkeyi bugün dünyada parmaklarla gösterilen bir konuma taşıdık. Biz göreve geldiğimizde Giresun’da 28 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi biz bunu 117 kilometreye çıkardık.

3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi.''