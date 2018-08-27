Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı ziyarete yönelik hazırlıkların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konuların da ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD yaptırımlarının basıncını azaltmak amacıyla Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle, Rusya ve İran'a yönelik özel bir diplomasi yürütüyor. Ancak bu ülkeler içinde hem AB ölçeğinde "karar verici" olması hem de Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin belirleyiciliği nedeniyle Almanya özel olarak öne çıkıyor.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede iki liderin, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit ettiği ifade edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.