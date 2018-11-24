Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP tarafından 40 ilde aday gösterilecek isimleri açıkladı.
Haliç Kongre Merkezindeki konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Biz de bir kez daha ittifaka olan bağlılığımızı ilan ediyoruz" dedi. Erdoğan CHP, HDP ve İyi Parti'yi de "zillet ittifakı" olarak niteledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI ADAYLAR
Adıyaman: Süleyman Kılınç (Beyin cerrahı)
Amasya: Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir: Menderes Türel (Mevcut belediye başkanı)
Ardahan: Yunus Baydar
Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut belediye başkanı)
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman: Murat Güneştekin (AKP eski il başkanı)
Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AKP il başkanı)
Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AKP il başkanı)
Bolu: Fatih Metin
Burdur: Deniz Kurt (AKP eski il başkanı)
Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)
Denizli: Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)
Diyarbakır: Cumali Atilla (Mevcut belediye başkanı)
Düzce: Faruk Özlü (Bilim Sanayi ve Teknoloji eski bakanı)
Elazığ: Şahin Şerefoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)
Gaziantep: Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AKP il başkanı)
Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut belediye başkanı)
Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari vali yardımcısı)
Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör (Cumhurbaşkanlığı yerel yönetim politikaları kurulu üyesi)
Karabük: Burhanettin Uysal (Eski milletvekili)
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kayseri: Memduh Büyükkılıç (Melikgazi belediye başkanı)
Kırıkkale: Mehmet Saygılı (Mevcut belediye başkanı)
Kırklareli: Burak Süzülmüş
Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Kilis eski belediye başkanı)
Kocaeli: Tahir Büyükakın (Bilecik valisi)
Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi belediye başkanı)
Nevşehir: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı daire başkanı)
Niğde: Emrah Özdemir (AKP eski il başkanı)
Ordu: Hilmi Güler (Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı)
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Mustafa Demir (Bayındırlık eski bakanı)
Sinop: Ali Çöpçü (AKP il başkanı)
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül (AKP eski il başkanı)
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Mestan Özcan
Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (AKP il başkanı)