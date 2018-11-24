Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 40 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP tarafından 40 ilde aday gösterilecek isimleri açıkladı.

Haliç Kongre Merkezindeki konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Biz de bir kez daha ittifaka olan bağlılığımızı ilan ediyoruz" dedi. Erdoğan CHP, HDP ve İyi Parti'yi de "zillet ittifakı" olarak niteledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Zira bu ittifakın içinde milletperverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün destek verdiği partinin içinde olduğu ittifaktan hayır çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağa kaçırıp onlara neler yapıldığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazet ile bir araya gelen oluşumu, benim milletim onları nasıl çukurlara gömdüyse sandığa da gömecektir. Çok çalışacağız.

Önümüzdeki ay tüm adaylarımızı ilan ettikten sonra vizyonumuzu anlatacağız. Burada sadece bir çerçeve çizeceğiz. Mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk çıktığımız 2004'te yerel kalkınma başlıyor demiştik. 1755 belediye başkanlığı ile büyük bir kalkınma başlatmıştık. Boğulma haline gelen birçok şehrimiz AK Parti ile yeni bir hale kavuşmuştu. 2007'de marka şehirler sloganıyla seçimlere girdik. Belediyelerin tam yarısına denk gelen 1455 belediye ile milletimizden destek aldık.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI ADAYLAR

Adıyaman: Süleyman Kılınç (Beyin cerrahı)

Amasya: Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir: Menderes Türel (Mevcut belediye başkanı)

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut belediye başkanı)

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin (AKP eski il başkanı)

Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AKP il başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AKP il başkanı)

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt (AKP eski il başkanı)

Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)

Denizli: Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)

Diyarbakır: Cumali Atilla (Mevcut belediye başkanı)

Düzce: Faruk Özlü (Bilim Sanayi ve Teknoloji eski bakanı)

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)

Gaziantep: Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AKP il başkanı)

Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut belediye başkanı)

Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari vali yardımcısı)

Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör (Cumhurbaşkanlığı yerel yönetim politikaları kurulu üyesi)

Karabük: Burhanettin Uysal (Eski milletvekili)

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç (Melikgazi belediye başkanı)

Kırıkkale: Mehmet Saygılı (Mevcut belediye başkanı)

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Kilis eski belediye başkanı)

Kocaeli: Tahir Büyükakın (Bilecik valisi)

Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi belediye başkanı)

Nevşehir: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı daire başkanı)

Niğde: Emrah Özdemir (AKP eski il başkanı)

Ordu: Hilmi Güler (Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı)

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir (Bayındırlık eski bakanı)

Sinop: Ali Çöpçü (AKP il başkanı)

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül (AKP eski il başkanı)

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (AKP il başkanı)