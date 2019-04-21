Erdoğan AKP'li İBB meclis üyeleriyle toplantı yaptı

Erdoğan dün AKP'li İBB meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı yaptı.

Dün öğle saatlerinde Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı'na giden Erdoğan'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

Saat 22.30'a dek kaldığı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda Erdoğan'ın basına kapalı olarak AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptığı bildirildi.