Erdoğan AKP İzmir İl Kongresi’nde ‘rekor oy’ istedi

İzmir’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP ile AKP ittifakının 24 Haziran’da ‘rekor oyla tarihe geçeceği’ beklentisini açıkladı. Erdoğan’ın konuşması sırasında panoya Hasan Tahsin, Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan’ın fotoğrafları ile 15 Temmuz darbe girişimine ve Afrin operasyonuna ilişkin fotoğraflar yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP İzmir 6. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada "İzmirlilere kendimizi çok daha iyi ve doğru anlatmalıyız" diyerek 24 Haziran’da "rekor oy" beklediğini açıkladı.

Erdoğan’ın “İzmir’i AK Parti siyasetinin lokomotif şehirleri haline getirmeden dinlenmek yok” dediği konuşması sırasında panoya Hasan Tahsin, Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan’ın fotoğrafları ile 15 Temmuz darbe girişimi ve Afrin operasyonuna ilişkin fotoğraflar yansıtıldı. Erdoğan, yansıyan görüntü üzerine, “Bağımsızlık mücadelemizin tablosu. 1919, 1922, 2016, 2018. Bütün bunlar bir mücadelenin serüveni. Bu serüvenlerin hepsinde zaferden zaferlere koştuk” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Yapmamız gereken, İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi ve doğru anlatmaktan ibarettir” dedi.

24 Haziran’da “rekor bir oy” beklediğini söyleyen Erdoğan, “24 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihine geçeceğimize inanıyorum. MHP ile oluşturmuş olduğumuz Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da bir tarih yazmasını istiyorum” diye konuştu.