Erdoğan akademik yıl açılış töreninde konuşuyor: Bilim odaklı yapıya geldik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da yapılan 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BİLİM ODAKLI YAPI İDDİASI

Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri de eğitim öğretim. Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik.

207 ÜNİVERSİTE...

Türkiye yüksek öğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attı. Üniversite sayısı 207'ye çıktı. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak.

İş isteyen her lise mezunu öğrencimizin yüksek öğrenime devam edebileceği bir yapı kurduk.

BURS AÇIKLAMASI

Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde güvenli bölge tartışmalarına değinirken, ABD'ye seslenerek, "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız" dedi.

Erdoğan, "Hem İdlib hem Fırat'ın konusunda çok daha güçlü bir destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor, icraat bekliyoruz" diye konuştu.