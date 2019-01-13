Erdoğan: AK Parti üyesi 504 bin seçmenin kayıtlarda olmadığını gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin kayıtlarının olmadığı gördük. Geçen seçimden beri ilçe değiştiren 1.5 milyon kişinin 222 bini de AKP üyesi' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin kayıtlarının olmadığı gördük. Geçen seçimden beri ilçe değiştiren 1.5 milyon kişinin 222 bini de AKP üyesi. Seçmen kütüklerinde yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştiren üyelerimizle hemen irtibat kuracaksınız.

Sakarya, 31 Mart seçimlerinde sandıkları bir kez daha patlatıyor muyuz?"

'AKP BELEDİYECİLİĞİNDE GREV YOK'

"Biz gittiğimiz her yerde icraatımızla konuşuruz, CHP ise laf…

Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık. Bey Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde falan izlesin.

CHP belediyeciliğinde nefes alamıyorum, maaşımı alamıyorum, diyor. Grev, grev. CHP belediyeciliği bu. AKP belediyeciliğinde bunların hiçbiri yok."

'DÖRT TEMEL DİREK'

"Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

'BMC'YE İŞLETMESİNİ VERDİK'

"Savunma sanayimizin önemli şirketlerinden BMC'nin Sakarya Karasu'da 10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 500 milyonluk yatırımına temel attık.

BMC'ye Arifiye'deki tank palet fabrikasının işletmesini verdik, BMC buraya 50 milyon dolar yatırım yapacak, tankların en ileri modernizasyonu yapılacak. İşçiler işten çıkarılmayacak, özlük haklarında kayıp olmayacak. İsterlerse daha sonra Karasu'daki fabrikaya geçebilecekler.

Kendi savaş uçağımızı da yapacağız."