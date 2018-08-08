'Erdoğan ailesinin Man Adası dolarları ne oldu?'

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, dava konusu olan 'Man Adası Dolarları Gerçek Çıktı' başlıklı yazısı için takipsizlik kararı verildiğini açıklarken, 'Acaba, dünür, enişte, kardeş, oğul cumhurbaşkanının son çağırısı üzerine dolarları bozdurup, TL'ye geçtiler mi?' diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgeleri sonrası bir yazı kaleme alan ve hakkında dava açılan Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, davada takipsizlik kararı verildiğini duyurdu ve yeni bir soru sordu.

“Giden dolarlar yok. Gelen dolarlar var. Memlekete döviz gelmiş. Yani dolarlar gerçek. Dekontlar ise hakiki. Alıcılar ise hayattalar. Man Adası'ndaki şirketin Halk Bankası Galata Şubesi hesabından 15 milyon dolar, enişte, dünür, kardeş, oğulun Türkiye'deki banka hesaplarına gönderilmiş. Bu aile boyu 15 milyon dolar yurtdışında nasıl kazanıldı? Bu kazancın vergisi ödendi mi? Ödendiyse nerede ödendi? Enişte, dünür, kardeş ve oğul Man Adası'nda şirketi hangi ticari amaç gözeterek kurdular? 15 milyon doların kazanılması sırasında bir 'kara para aklama' girişimi oldu mu? Vergi kaçırma teşebbüsü yaşandı mı? Bu para nasıl kazanıldı? Vergisi ödendi mi? Ödenmeyip vergi muafiyetlerinden, vergi aflarından faydalanma mı oldu?" sorularına bir yıldır yanıt verilmediğini belirten Doğru, "Bir yıl içinde Türk lirası, dolar karşısında erim erim eridi. Bütün dolar sahipleri olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın eniştesi, dünürü, kardeşi, oğlu da yüksek getiri elde etti. Dolar sahipleri, ellerindeki ya da hesaplarındaki doları bozdurmak için 'yüzde 50 faizli süper bono' çıkarılacak günü bekliyorlar. Ben eski soruya cevap almadım. Yenisini sorayım: 'Acaba, dünür, enişte, kardeş, oğul cumhurbaşkanının son çağırısı üzerine dolarları bozdurup, TL'ye geçtiler mi?'" ifadelerini kullandı.