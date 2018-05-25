Erdoğan ailesi tipi propaganda: Çatlatacağız

Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, seçim sonrası günler için konuştu: "Türkiye'nin düşmanlarını bir kez daha çatlatacağız."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Nevşehir Şubesi'nin açılış törenine katıldı.

TÜGVA için "Aileler çocuklarını güvenerek teslim edebilirler. Yaz okulları, eğitim kampları ve çeşitli kurslar düzenleniyor" diyen Erdoğan gençlere katılım çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın "güvenin" dediği derneğin yayın organı Fikirname adlı dergide, "Okullarda kızlı erkekli ortamlardan uzak durun. Karşı cinsi yok sayın" ifadeleri yer almıştı.

TÜGVA'nın, Manisa Ticaret Lisesi öğrencilerini zorla kendisine üye yaptırdığı da ortaya çıkmıştı.

'ÇATLATACAĞIZ'

Ardından Gülşehir ilçesine geçen Erdoğan, AKP'nin seçim bürosunun açılışını yaptı.

Erdoğan; "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin son 15 yıldır yürüyüşü, halkımızın mutlak desteği sayesinde olduysa bundan sonra da ancak sizlerin mutlak desteği ile olacaktır. Bu seçimlerden sonra Türkiye'nin önü açık. Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vereceği avantajla hem de halkımızın vereceği ciddi destekle Türkiye'nin düşmanlarını bir kez daha çatlatacağız" ifadelerini kullandı.