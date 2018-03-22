Erdoğan Afrin'deki ÖSO yağmasını doğruladı

Afrin'de ÖSO'nun yağma yaptığı haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da doğrulandı.

Dün partisinden milletvekilleriyle bir görüşme yapan Erdoğan, buradaki konuşmasında Afrin'deki yağma haberlerini de doğrulamış oldu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, görüşmeye ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, "Afrin’den yansıyan yağma görüntüleri de gündeme geliyor. Erdoğan, 'Afrin harekâtı ÖSO ile birlikte düzenlendi. Afrin’e ÖSO ile birlikte girildi. Ancak bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı. Onlarla konuşularak düzeltildi' diye bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, toplantıda Erdoğan'ın Bahçeli'ye ilişkin de açıklamada bulunduğunu, “Devlet Bey’le çok iyi bir frekans yakaladık. Bu konuları Devlet Bey’le görüşüyoruz. Yerelde herkes kendi adayını çıkaracak. Bir sıkıntı olmaz. Biz de kendi yolumuza devam ederiz, onlar da" ifadeleriyle aktardı.

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