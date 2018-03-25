Erdoğan: Afrin’de attığınız adımları Doğu Guta’da da atın diyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Doğu Guta’dan bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım; ‘Ne olur sayın Cumhurbaşkanım Afrin’de attığınız adımları Doğu Guta’da da atın’ diyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de Doğu Guta'dan mektup aldığını iddia ederek, “‘Ne olur sayın Cumhurbaşkanım, Afrin’de attığınız adımları Doğu Guta’da da atın’ diyor. ‘Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı’ diyor. ‘250 bin kişilik Doğu Guta’da şuanda 20 bin kişi kaldık’ diyor. Herkes Doğu Guta’yı terk ediyor, boşaltıyor bizimde akıbetimiz ne olacak belli değil’ diyor” dedi.

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve cihatçılardan temizlenmekte olan Doğu Guta'ya ilişkin şunları söyledi:

"7 yıldır 1 milyon masumu hunharca katleden eli kanlı bir diktatöre duydukları sevginin yani Esed’i kastediyorum. Ona duydukları sempatinin onda birini o zalimin bombaları altında can veren Suriye’yi kardeşlerimize göstermediler. Nasır tutmuş kalpleri bir gün olsun Suriye’yi mazlumlar için hüzünlenmedi. Lal olmuş dilleri bir gün olsun hunharca katledilen çocuklar için tepki vermedi. Doğu Guta’da bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. 'Ne olur sayın Cumhurbaşkanım Afrin’de attığınız adımları Doğu Guta’da da atın' diyor. 'Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı' diyor. '250 bin kişilik Doğu Guta’da şuanda 20 bin kişi kaldık' diyor. 'Herkes Doğu Guta’yı terk ediyor, boşaltıyor, bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil'. Ama bu bay Kemal gibileri çark etmekte üstlerine kimse yok. Merhametsizlikte bunlar zirveyi kimseye kaptırmadılar. Bir gece öncesine kadar 'Afrin’e girmeyelim' diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ise milletimden bekliyorum.”