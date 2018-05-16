Erdoğan 'affetmeyiz' demişti: Yurt dışına para çıkaranlara verilecek ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yurt dışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz' açıklaması sonrası, bu durumda verilecek ceza da belli oldu. İthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına kaçırılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı "Yurt dışına para kaçırmaya çalışanları affetmeyiz" açıklaması sonrası yeni bir adım atıldı.

"Türk Parasını Koruma Kanunu"na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, ithalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40 oranında ceza kesilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurt dışına 10 milyon dolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.

Söz konusu kanuna dayanılarak faaliyet izni veya yetki belgesi almadan ticari faaliyette bulunanlara da 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

ŞİRKETLERİ RAHATLATACAKLAR

Yasa teklifinde şirketlerin elini rahatlatan bir adım da atıldı. Yapılan vergi düzenlemesi ile şirketlerin bu yıl için taşınmazlarını enflasyona göre güncelleme imkanları olacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri aktiflerindeki taşınmazları 30 Eylül'e kadar yurtiçi ÜFE ile yeniden değerleyebilecek.