Erdoğan, Adıyaman'da tütün üreticilerine 'kafanızı bulandıranlar var' dedi

Adıyaman'da mitingde konuşan Erdoğan, tütün konusunda 'Bu konuyu istismar ederek kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum' diyerek, tütünün değerinden satılmasına imkan sağladıklarını ileri sürdü. Bu konuda 24 Haziran'dan sonra çalışma yapılması talimatı verdiğini söyleyerek 'rahat olun' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Adıyaman'da yaptığı seçim mitinginde, Ekim ayında TBMM'ye sunulan torba yasa tasarısında bulunan kıyılmış tütünün yasaklanmasına karşı tepkilerle ilgili "Kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum" dedi.

Meclise sevk edilen torba yasa tasarısındaki, “Makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek” maddesi nedeniyle binlerce Adıyamanlı tütün üreticisi sokağa çıkmış, polis saldırısıyla karşılaşmıştı. Daha sonra yeni bir torba tasarıyla yasadaki hapis cezasının 2019'a erteleneceği açıklanmıştı.

Erdoğan'ın Adıyamanlılara seslendiği konuşmasında konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Tütün meselesi… Kardeşlerim Adıyaman’ın tarihinde ve ticaretinde biliyorum tütün önemli bir yere sahip. Her ne kadar şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini görmezden de gelmiyorum. Ama yine de tavsiye ediyorum; Sakın sigara içmeyin. Hele hele erkekler, hanımlara zulmetmeyin. Sizin içtiğiniz sigara, sen aktif o pasif içici oluyor. Zararı benim hanım kardeşlerim görüyor. Bu konuyu istismar ederek kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün 1 gramının dahi satışı yasak iken, gerekli düzenlemeleri yapıp kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Biz bugüne kadar hep sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. Bununla ilgili de arkadaşlarıma, inşallah 24 Haziran’dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik, çalışmaları yapıyorlar. Ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun, sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz.

Erdoğan miting konuşmasında "Bu ülkede Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye konuştu. Erdoğan "Ülkemizde artık hiç kimse ne kökeninden ne inancından ne de sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını söyleyemez. Bu terör örgütünün güdümündeki parti ne yaptı? İstismarını yaptıkları bölgede dikilmiş bir tane ağaçları mı var?" ifadelerini kullandı.

'NEYMİŞ ADAYMIŞ, NEYMİŞ SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYORMUŞ. SEN NE DİYORSUN YA'

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı kastederek "Şimdi cezaevinden aday olan bu zat. Muharrem, sayın Muharrem ince ince Edirne’ye gittin. Peki bu Diyarbakır’da yapılan 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş adaymış. Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun. Bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 tane Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler. Ondan sonra da biz kimseyi asla kimseyi öldürmedik diyor. Bırakın bu yalanları." dedi.

Erdoğan, "Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Onca oy alıp Meclis’e girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 300’ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

'KAYYUMLAR TARİH YAZIYOR'

Erdoğan şöyle devam etti:

"CHP, PKK bunlar beraber yol yürüyor. Dün devlete atfettikleri baskıcı, inançlara saygısız ne kadar davranış varsa fırsat bulunca hepsini kendilerine uyguladılar. Bunlardaki zehirli dil inanın bana kimsede yok. Bu parti Meclis’te bulunduğu dönemde Türkiye için, demokrasi için, hak ve özgürlükler için hangi işin ucundan tuttu? Ülkemizi yurtdışında kötülemenin, meydanlarda vatandaşlarımızı devletlerine karşı tahrikleri dışında ne icraatları var? Görevlendirdiğimiz kayyumlar o belediyeleri şu anda pırıl pırıl hale getirdiler. Bugün Diyarbakır’dan Mardin’e, Şırnak’tan Siirt’e kayyumların yönetimlerindeki tüm belediyeler adeta tarih yazıyorlar. Onların kan akıttığı musluklardan artık su akıyor su. Onların teröristlerin emriyle delik deşik edip bıraktığı sokaklar, caddeler şimdi pırıl pırıl hale geldi."