Erdoğan: Adaletin olmadığı bir devlet tıpkı temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde yaptığı açıklamada 'Devlet adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı bir devlet tıpkı temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştiren Erdoğan, "5 ülke güya adalet dağıtıyor, yok böyle bir şey. Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil olamaz" dedi.

'DEVLET ADALET ÜZERİNDE YÜKSELİR'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devlet adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı bir devlet tıpkı temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur.

BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor, yok böyle bir şey. Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil yapı olamaz."

'ARAKAN, LİBYA, FİLİSTİN'DE ADALET Mİ VAR?'

"Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekip insanlığı aldatıyor.

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir.

Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik."

'BANA GÖRE ÖNCELİKLİ OLAN HUKUKTUR'

"Bana göre öncelikli olan kanun değil, hukuktur. Burası çok önemli. Kanun yazılır geçer ama hukuk; hak ve halk arasındaki bütünlüğün ta kendisidir. Hakim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun vicdanında telafisi olmayan bir yara açabilir. Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir yoksul , tek bir mazlum kalmaz.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını görüyoruz. Dün yine bir siyasi parti genel başkanı yargı mensuplarıyla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti. Anayasanın 138. maddesi çok açık ve net. Yargı mensuplarına ima dahi edemezsiniz deniyor.

Öyle ileri gittiler ki küfretmedikleri kaldı. Zaman zaman ben de eleştiri yapıyorum ama hakaret ve küfür edemezsin. Hukukun verdiği kararlar eleştirilemez mi? Eleştirilebilir. Biz de geçmişte pek çok mahkeme kararını eleştirdik.

Benim partim anayasa değiştirebilecek güce bile sahip olduğunda kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hakimlere çete yaftası vurup hedef göstermek densizlik, had bilmezlik ve ahlaksızlıktır. 40 yıldır siyasetin içinde olan biri olarak bunları politikanın yüz karası olarak değerlendiriyorum. Yargı mensuplarından bu tür densizliklere gözlerini kapalı tutmalarını istiyorum ama yine yargı içinde haklarını aramalarını istiyorum."