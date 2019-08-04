Erdoğan açılış töreninde konuşuyor: İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşuyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşuyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu son etabının açıldığını duyuran AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışla birlikte iki şehir arasındaki yolculuğun 3,5 saate düşeceğini söyledi.Toplamda 426 kilometre olduğu söylenen İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun, mesafeyi 100 km kısalttığı iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ- Çanakkale- Balıkesir Otoyolu'nu da bu yola bağlayacaklarını, proje maliyetinin 11 milyar dolar olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca şehrin 20 kilometre dışında yer alan ve vatandaşları mağdur eden Bursa Şehir Hastanesi'nin de Türkiye’nin 10. şehir hastanesi olduğunu, bin 355 yatak yer aldığını ve 6 farklı branşla hizmet vereceğini söyledi.