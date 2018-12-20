Erdoğan: ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını desteklemiyoruz, İran'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında 'ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını desteklemiyoruz. İran'ın yanındayız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İranlı yetkililerle yapılan işbirliği toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak açıklama yaptı.

Erdoğan, "Çabalarımızı Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak, kalıcı bir barışın tesisi için artırmamız gerekiyor" diyerek, Suriye'ye ilişkin konuştu.

'İRAN'IN YANINDAYIZ'

Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin de konuşarak, "ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını desteklemiyoruz. İran'ın yanındayız" dedi.

Ruhani ise Erdoğan'ın sözlerine "Ambargo karşısında yanımızda duran Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" yanıtını verdi.