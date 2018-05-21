Erdoğan: ABD'nin eline çocukların kanı bulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da büyükelçilerle iftar buluşmasında konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AKP binasında büyükelçilere verilen iftar yemeğinin ardından açıklama yaptı. Erdoğan barış ve istikrarı kurmanın yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Erdoğan ''Ancak son dönemlerde krizlere çözüm vasıtası olarak diplomasinin erozyona uğradığını görüyoruz'' dedi.

Erdoğan Filistin hakkında ''14 Mayıs'ta ABD'nin attığı adım 62 Filistinli, kardeşimizin şehit olmasına neden oldu. Filistinli kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı buluştı kanı. Anaların kucağında katledilen bebeklerin utancı bu katillere suç işleme cesaretini verenlerin de yüzüne yapışmıştır. Bebek katillerinin sırtını sıvazlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi kendi kendine çelişki örneğidir.'' şeklinde konuştu. "Filistinli kardeşllerimizle dayanışmamızı göstermek için 3 günlük milli yas ilan ettik. Yaralanan kardeşlerimizin tedavileri için çalışmalara başladık. Acil insani yardım ulaştırdık. İİT'nı acil toplantıya çağırdık, 72 saat sonra 50 ülkenin katılımıyla olağanüstü İslam Zirvesi gerçekleştidik. Filistin devletinin resmen tanınması çağrısında bulunduk'' dedi.