Erdoğan ABD'li şirketin açılışında: Endişelenmeyin, serbest piyasadan taviz yok

Pepsico fabrikasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımcıların 'endişe duymaması' için yatırım ofisinin kendisine bağlandığını belirterek, 'serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz' dedi.
Eylül ayında ABD'li yatırımcıları “Kendinizi ülkenizde hissedin" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Manisa'da Pepsico'nun üçüncü fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine katılan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
- Yatırım ofisimiz bugün direkt şahsıma bağlıdır. Şahsıma bağlı olmasının nedeni, yatırımcılar hiçbir endişeye sahip olmadan, "Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olduğuna göre burada bir sıkıntı yaşamam" güveniyle yatırım yapılabilmesidir.
- Öğrencilik yıllarımda bir hocamın bir sözü vardı, para civa gibidir kendisi için uygun olan neresiyse oraya kaçar. Niye bizim güneydoğuya gitmiyor yatırımcı? Terör olduğu için gitmiyor. O bölge terörden arındığı anda küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. O zaman terörün de esamesi okunmayacak.
- Daha önce geçim derdiyle yurt dışına giden vatandaşlarımız bugün ihracatçı, firma sahibi olarak yurt dışına gidiyor.
'SERBEST PİYASADAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'
- Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.
- Benim görevim bakanlara hedef vermektir. Yoksa ben bakan olurdum. Dünyanın başka bir ülkesi bizim son 5-6 yılda yaşadıklarımıza maruz kalsaydı çökmenin eşiğine gelirdi.
- 31 Mart seçimlerinde ülkemizin istikrarını sağlayacak bir sonuç alacağına inanıyorum. Pepsico'nun sosyal amaçlı adımlarının olduğunu biliyorum. Bu sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır. Yıkmaktan, kapatmaktan, durdurmaktan başka hiçbir vaadi olmayanlara milletimiz hak ettiği cevabı verecektir.
- İşçimizi, memurumuzu ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardık. Gelir dağılımında adaletin tesisinde de iyileştirmeler yaptık.