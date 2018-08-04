Erdoğan: ABD'li bakanların Türkiye'deki mal varlığını donduracağız, varsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arkadaşlarıma talimat veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanları'nın Türkiye'deki mal varlığını donduracağız, varsa...' dedi. Erdoğan, ABD yönetimiyle çözülemeyecek hiçbir şey olmadığını da belirtti.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AKP Kadın Kolları Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararı için "Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı yolluyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.

'SAYIN TRUMP OYUNA GELDİ'

"Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez" diyen Erdoğan "Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sayın Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir" diye konuştu.

ABD'nin yaptırım kararı için "stratejik ortaklığa yakışmıyor" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Altı kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır."

ABD İLE ÇÖZÜLEMEYECEK BİR ŞEY YOK

Erdoğan kongre salonunda yaptığı konuşmada, "Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz" dedi. ABD ile müttefikliğe vurgu yapan Erdoğan, "Muhataplarımızın bir süredir sergilediği o fevri tutumdan vazgeçerek diplomasi kanallarına geri döneceğine inanıyorum" dedi.