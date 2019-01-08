Erdoğan: ABD ve Rusya ile çalışabilen tek tarafız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD'nin Suriye'den çekilmesinin doğru bir karar olduğunu, ancak bu sürecin doğru ortaklarla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan Türkiye'nin Rusya ve ABD ile çalışabilen tek ülke olduğunu söyleyerek "Suriye'de işi bitirmek için bu ortaklıklara dayanacağız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin dikkatli ve “doğru” ortaklarla işbirliği içinde planlanması gerektiğini belirterek Türkiye'nin ABD ve Rusya ile aynı anda çalışabilen tek ülke olduğunu ve Suriye'de işi bitirmek için bu ortaklıklara dayanacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın Suriye'deki planlarını ortaya koyduğu makalede bazı "dış güçlerin" Suriye'de "IŞİD kalıntılarını kullanarak" ülkenin iç işlerine burnunu sokmasından endişe ettiğini söylemesiyse dikkat çekti.

“Başkan Trump, Suriye'den çekilmekle doğru kararı verdi" diyen Erdoğan "Ancak çekilme dikkatli planlanmalı ve ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarını korumak adına doğru ortaklarla işbirliğine gidilmeli. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, bu görevi yerine getirecek güce ve kararlılığa sahip tek ülke” ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Erdoğan, NYT’de yayımlanan makalesinde şunları kaydetti:

"Türkiye 2016 yılında Suriye'deki sözde İslam Devleti [IŞİD] ile mücadele için askerlerini sahaya gönderen ilk ülke oldu. Askeri harekatımız örgütün NATO sınırlarına erişimini kesti ve Türkiye ile Avrupa'da terör saldırıları düzenlemelerini engelledi.

"Rakka ve Musul'daki hava harekatlarının aksine, bizim hareketımızda çok az sivil kaybı yaşandı ya da hiç yaşanmadı. Türk ordusu ve Özgür Suriye Ordusu savaşçıları IŞİD'in eski kalelerinden El Bab'da kapı kapı dolaşarak isyancıları aradılar.

"Kentin altyapısına zarar vermeyen yaklaşımımız sayesinde hayat birkaç gün içinde normale döndü. Bugün çocuklar okula gidebiliyor, Türkiye'nin mali destek verdiği hastanelerde hastalar tedavi ediliyor, yeni iş projeleri istihdam yaratıyor ve yerel ekonomi canlanıyor. Bu istikrarlı ortam terörün tek ilacı.

"Türkiye, Suriye'de IŞİD'i ve diğer terörist grupları yenilgiye uğratmakta kararlı çünkü Türk halkı şiddet içeren aşırılık tehdidine çok aşina. 2003'te başbakan olduğumda El Kaide Türkiye'de düzenlediği koordineli saldırılarda onlarca kişiyi öldürmüştü.

"Daha yakın zamanda da sözde İslam Devleti'nin teröristleri vatandaşlarımızı, yaşam şeklimizi ve uygarlığımızın temsil ettiği kapsayıcı, ılımlı dünya görüşünü hedef aldı. Birkaç yıl önce terör örgütü bana 'Hain tağut (şeytan)' demişti. IŞİD Suriye ve Irak'a girdiğinde, Türkiye'ye sığınan binlerce Hristiyan ve Ezidi'nin gözlerindeki korkuyu gördük.

"Tekrar ediyorum: Teröristler zafer kazanamayacak. Türkiye kendi güvenliğini ve uluslararası toplumun refahını güvenceye almak için yapması gerekenleri yapmayı sürdürecek."

‘SURİYE'NİN İÇ İŞLERİNE BURNUNU SOKMAK...’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi şöyle devam ediyor:

"Askeri açıdan IŞİD Suriye'de yenilgiye uğratıldı. Ama bazı dış güçlerin örgütün kalıntılarını Suriye'nin içişlerine burnunu sokmak için kullanabilmesinden ciddi endişe duyuyoruz.

"Terör örgütüne yönelik askeri zafer sadece ilk adım. Terör örgütünün doğduğu Irak'tan alınan ders gösterdi ki, erken zafer ilanları ve düşüncesiz eylemler çözdüğünden daha çok soruna neden oluyor. Uluslararası toplum bugün yeniden aynı hatayı yapmayı göze alamaz.

"Türkiye, radikalleşmenin ana nedenlerini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir strateji öneriyor. Toplumun hükümetiyle kopuk hissetmemesini güvence altına almalıyız. Böylece terör örgütleri yerel topluluklarının şikayetlerini istismar edecek ortam bulamaz ve sıradan insanlar istikrarlı bir geleceğe inanabilir."

‘SURİYE KÜRTLERİYLE ALIP VEREMEDİĞİMİZ YOK’

Erdoğan istikrar için ilk adımın Suriye toplumunun her kesimini barındıran bir istikrar gücü oluşturmak olduğunu savunduğu makalesinde şunları söyledi:

"Sadece kapsamlı bir yapı tüm Suriye halkına hizmet edebilir ve ülkenin farklı bölgelerinde kanunu ve nizamı sağlayabilir.

"Bu bağlamda, Suriye Kürtleriyle bir alıp veremediğimiz olmadığına dikkat çekmek isterim.

"Savaş koşulları altında birçok Suriyeli gencin Türkiye ve ABD'nin terör örgütü kabul ettiği PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'ye katılmaktan başka şansı yoktu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, YPG militanları çocukları örgüte katarak uluslararası hukuku ihlal etti.

"ABD'nin Suriye'den çekilmesini takiben, çocuk savaşçıları aileleriyle yeniden bir araya getirmek ve terör örgütleriyle bağlantısı olmayan tüm savaşçıları kurulacak istikrar gücüne dahil etmek için yoğun bir kimlik incelemesi sürecine gireceğiz.”

YEREL KONSEYLER

"Tüm toplulukların yeterli siyasi temsile sahip olmasını sağlamak da bir diğer öncelik. Türkiye'nin gözetimi altında YPG ya da IŞİD'in kontrolü altında olan bölgeler, seçimle iş başına gelmiş konseyler tarafından yönetilecek.

"Terör örgütleriyle bağlantısı olmayan şahıslar bu yerel yönetimlerde kendi topluluklarını temsil etme hakkına sahip olacak.

"Suriye'nin kuzeyinde çoğunluğun Kürt olduğu bölgelerdeki yerel konseyler çoğunlukla Kürt temsilcilerden oluşacak olsa da, tüm toplulukların adil temsil edildiğinden emin olunacak. Uygun deneyime sahip Türk yetkililer onlara belediye, eğitim, sağlık ve acil hizmetler konularında danışmanlık verecek."

‘ABD VE RUSYA İLE AYNI ANDA ÇALIŞAN TEK TARAFIZ’

"Türkiye bu eylemlerinde dostları ve müttefikleri ile iş birliği ve koordinasyona gitmeyi istiyor. Cenevre ve Astana süreçlerine yakınen müdahil olduk. ABD ve Rusya ile aynı anda çalışabilen tek tarafız. Suriye'de işi bitirmek için bu ortaklıklara dayanacağız.

"Tüm dünyadaki Müslümanların ve İslam'ın düşmanı olan IŞİD'in ortaya çıkardığı terörü bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için tüm tarafların güçlerini birleştirmesinin vakti geldi. Türkiye tarihin bu kritik döneminde bu ağır yükü omuzlarına almaya gönüllü oluyor. Uluslararası toplumun bizim yanımızda duracağına inanıyoruz."