Erdoğan: ABD ile görüşeceğiz, Fırat'ın doğusunda çözüm yakın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Eskişehir İl Teşkilatı yemeğinde konuştu. Erdoğan, AB ülkelerinin destek sözüyle ilgili olarak, 'Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Eskişehir İl Teşkilatı yemeğinde konuştu.

Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz" dedi. Çözümün yakın olduğunu dile getiren Erdoğan, “Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız. BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Diyarbakır’da analar evlatlarını bölücü örgütün elinden çıkarmak için destansı mücadeleler veriyor. Ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük ses seda duydunuz mu? Yok. Galatasaray anneleri vardı ya. Kıyamet kopuyor muydu? Kopuyordu. Oraya gelip giden sanatçılar Diyarbakır’da bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Üstelik de dalga geçiyorlar.

Buyrun ormanlar yakıldı. PKK ormanları biz yaktık diye açıklamada bulundu. Taksim’de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar o geziciler bu kadar orman yakılırken şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya, bu partiden ses var mı? Yok.

Bu HDP denilen partinin nasıl bir parti olduğunu anlatmamız lazım. Bu terör örgütü olarak bu insanları 14-15-16 yaşındaki çocukları dağa kaçıranları, öğretmenlerimizi kaçıranları anlatmamız lazım.

'EKONOMİYE ACİL MESAFE KATETMESİ GEREKEN KRİTİK ALANLAR VAR'

Türkiye’nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe katetmesi gereken kritik alanlar var. Enflasyon düşüyor, faizler iniyor, daha da düşecek. Perşembe para piyasası kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz

Kur istikrarı sağlandı, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre büyüdük. İstihdam artıyor, ihracatımız rekorlar kırıyor.

Cari açığımız tarihimizde hiç olmadığı kadar iyi bir seviyeye geldi. Piyasalarda gözle görülür bir kıpırdanma var. Yeniden büyümeyi güçlendirme.. Bu aşamaya geçiyoruz.

'TRUMP'IN UYGULAMALARI İLE SÖYLEMLER BİRBİRİNİ TUTMUYOR'

Fırat’ın doğusu var gündemimizde. Öyle ya da böyle çözüm yoluna koyacağız.

Fırat’ın doğusunda ne gibi adımlar atacağımızı konuşacağız Trump ile. Uygulama ile söylemler birbirini tutmuyor. Bunu çözmemiz lazım.

Bize verilen bazı sözler var. Bu verilen sözlerin ne denli yerine getirlidiğini göreceğiz. İdlib’de bazı sorunlar var. İdlib’den kaynaklanan sorunları tek başımıza yüklenmeyeceğimizi açıkça ilan ettik '' dedi.