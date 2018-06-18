Erdoğan: ABD ile anlaşmamızı hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki mitinginde Menbiç hakkında konuştu. Erdoğan "ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" dedi.

Erdoğan, Demirtaş'a ilişkin ise, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce hakkında konuşan Erdoğan, "Bu kütüphaneler 24 saat açık olacak. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. Bu okey taşları ile oyalandığı için anlamaz bu işten. Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasında ABD ile anlaştığını söyleyen Erdoğan, muhalefeti ise "Amerika'dan icazet almak"la itham etti. Erdoğan "Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan meydanlarda tek bir kelime bile konuşmuyor. Biz Bay Muharrem'in tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz. Bunun bir de şiir kitabı varmış. Bu milleti kimse aldatamayacak. Tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik" dedi.