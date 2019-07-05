Erdoğan: ABD başkanları bana kiralık İHA bile vermiyordu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Amerika'nın başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA bile vermiyordu, ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı’ dedi. Türkiye'nin NATO'nun hareket alanını genişlettiğini savunan Erdoğan 'Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız' diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nin Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “Amerika'nın başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA bile vermiyordu, ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz” dedi.

Türkiye'nin NATO'nun hareket alanını genişlettiğini kaydeden Erdoğan, "Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- Bugün artık Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi toprağında değil kaynağında yok etme kuvvetine erişmiştir. Suriye’deki oyunu bu şekilde bozduk.

- Amerika’nın başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA bile vermiyordu, ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz.

- Ülkemize savunma sanayii alanında örtülü ya da açık ambargo uygulayanlar bu işin çaba işi olduğunu anlayacaklar.

- Türkiye, içinde yer aldığı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla öne çıkan bir ülkedir.

- Türkiye, NATO üyesi olduğu günden beri üstlendiği tüm görevleri alnının akıyla yerine getirmiştir. Hâlâ daha NATO bünyesinde barışı temsil etmeyi sürdürüyoruz.

- Türkiye, NATO'ya değer ve güç katan, hareket alanını genişleten bir güç olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız.

- Meclis’te kabul edilen yeni askerlik sistemi ordumuzun yetişmiş insan gücünü geliştirmesine katkı sunacaktır