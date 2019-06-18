Erdoğan: 31 Mart'ta İstanbul'un galibi AKP'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Şu anda unutmayın Pazar günü yapılacak seçimde; bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer yanda adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Onun için şu 5 gün çok önemli; durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız. Ben şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem' dedi. Erdoğan, '31 Mart seçimlerinin İstanbul'daki galibi hiç şüpheniz olmasın Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "toplu açılış" töreninde açıklamalarda bulundu. "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Şu anda unutmayın Pazar günü yapılacak seçimde; bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer yanda adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" diyen Erdoğan, "Onun için şu 5 gün çok önemli; durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız. Ben şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadesini kullandı. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na yüklenirken, şöyle konuştu: Ordu valimize 'İt' diyor, 'İt' demedim diyor, basitleşme dedim diyor. Dedin dedin, seçimden sonra da hesabını vereceksin. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak. 31 Mart seçimlerinin İstanbul'daki galibi hiç şüpheniz olmasın Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Beyefendi alınmış. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum: 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür. Biz bağırıp çağırmadık, YSK'ya çete demedik. Bizim edebimizde böyle bir şey yok.