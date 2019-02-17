Erdoğan: 31 Mart sonuçları ülkemizin CHP'den kurtuluşunun başlangıcı olacaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, 'Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Yanında adı İyi olan bir parti, Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. Bunların bayrak diye bir sevgisi var mı? İstiklal marşını dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir; yalan. Onun için de açtığım bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1.5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir."

'BUNLAR DÖRTLÜ ÇETE'

"Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Yanında adı İyi olan bir parti, Saadet olan bir particik var.

Bunlar dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. Bunların bayrak diye bir sevgisi var mı? İstiklal marşını dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun."

'CHP'DEN KURTULUŞUN BAŞLANGICI OLACAK'

"Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet, illet ittifakı var. Biz Afyon'da 1 milyar 172 milyonu aşan hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülüyüz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP'den kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır."