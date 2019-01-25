Erdoğan: 31 Mart seçimlerini dünya da takip edecek

Erdoğan, Erzurum’da partisinin aday tanıtım toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ‘Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek’ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nın düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek" dedi.

Erdoğan "AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacaktır? Sandıklardan ne çıkacak? Hepsi bunu takip edecektir. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak için batılı güçlerin ne yaptığını görüyorsunuz. Aynı kareye girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin belli çevrelerin telkinleri, emirleriyle al gülüm ver gülüm pazarlıklarla nasıl bir araya getirildiklerini de izliyorsunuz. Askeri ve ekonomik güçlü bir Türkiye'yi istemeyenler tüm araçlarıyla sahadadırlar” ifadelerini kullandı.

'MHP'Lİ ADAYLARI GAYRETLE DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR'

AKP ile MHP’nin Cumhur İttifakı’na da değinen Erdoğan “Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Bu oylarımızı da gönül huzuru içerisinde vereceğiz. Herhangi bir istifhama hiçbir AK Partili'nin yer vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim en önemli şiarımız, bizim bir vaadimiz var ve bu vaadimize sadık olacağız. Her oy aynı amaca hizmet edecektir. Her seçim gibi bu da bir imtihandır. Bu önemli imtihandan alnımızın akıyla, dosta güven, Türkiye düşmanlarına korku salacak, bir başarı oranıyla çıkmamız çok büyük önem arzediyor” diye konuştu.